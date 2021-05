As obras do novo Hospital Central da Madeira (HCM), no Funchal, arrancam hoje, num investimento de 340 milhões de euros com financiamento partilhado entre o Governo da República e o executivo regional.

A nova unidade hospitalar fica localizada em Santa Rita, na freguesia de São Martinho, no Funchal, e vai ocupar uma área de 172.000 metros quadrados.

O Hospital Central da Madeira vai dispor de 607 camas (79 das quais para cuidados intensivos e 503 para internamento geral), parque de estacionamento para mais de 1.160 automóveis e um heliporto.

Além dos vários serviços inerentes a uma unidade hospitalar, o HCM disporá de um hospital de dia oncológico pediátrico.

O arranque das obras vai ser assinalado pelo vice-presidente do Governo Regional, Pdro Calado, e pelo secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fina, que se deslocam hoje ao local.

Em 24 de setembro de 2020, o Governo da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, lançou o concurso relativo à primeira fase da empreitada (escavação e contenções periféricas), tendo esta sido adjudicada por 18,8 milhões de euros.