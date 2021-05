Biblioteca Municipal Funchal com 4.ª sessão do Clube de Leitura

O departamento de Economia e Cultura da Câmara Municipal do Funchal leva a efeito, na próxima sexta-feira, pelas 18 horas, a 4.ª sessão de 2021 do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal Funchal, tendo como convidado o escritor Francisco Fernandes.

A sessão será moderada pela escritora Anabela Machado.

Uma vez que a sessão será realizada através da plataforma Zoom, os participantes deverão possuir computador com câmara, microfone e som.

Para aceder à sessão bastará que os interessados acedam à plataforma on-line através do QR Code existente no cartaz ou através do seguinte link (https://us02web.zoom.us/j/81701121164?pwd=ZS82ejVYNUJrUjlFNGh5cGRoWTFmQT09)

Sobre Francisco Fernandes

Nasceu no Funchal em 1952.

Licenciado em Finanças, possui mestrado em Gestão Desportiva e doutoramento em Motricidade Humana.

É actualmente presidente do Conselho Geral da Universidade da Madeira.

Encontrando-se aposentado desde 2019, exerceu vários cargos na administração dos Aeroportos da Madeira, na empresa ANA-Aeroportos de Portugal, à qual esteve ligado cerca de 23 anos. Presidiu durante 7 anos ao Instituto do Desporto da Região Autónoma da Madeira, e foi Secretário Regional da Educação do Governo Regional da Madeira durante 11 anos, tendo tutelado a Cultura nos últimos 4 anos das suas funções públicas.

No início da sua vida profissional foi docente de Matemática, Ciências Naturais e Estatística.

Com uma estreita ligação ao Desporto, foi praticante de Basquetebol, técnico e dirigente desta modalidade, tendo sido fundador do Clube Amigos do Basquete.

Dedica-se à escrita tendo mais de três dezenas de livros publicados em diversas áreas, fazendo deste uma forma de transmitir mensagens, particularmente aos leitores infantojuvenis, junto dos quais procura incentivar o gosto pela leitura e pela escrita criativa. Possui vários títulos no Plano Nacional de Leitura.