Centros Comunitários de Câmara de Lobos reabrem a 1 de Junho

Os Centros Comunitários de Câmara de Lobos, incluindo a valência Centro de Dia, reabrem a 1 de Junho, informa a Câmara Municipal.

"No âmbito da pandemia Covid-19, serão implementadas, nestes espaços, medidas de contenção e controle, de forma a garantir todas as condições de segurança aos utentes. Neste sentido, a lotação do espaço será limitada, o uso da máscara, o distanciamento social e a etiqueta respiratória serão de carácter obrigatório", explica a autarquia em comunicado.

Apesar do encerramento dos Centros Comunitários, entre Dezembro de 2020 e Maio de 2021, por causa da pandemia, de acordo com o município, o trabalho de proximidade com os utentes foi continuo "tendo como enfoque o apaziguamento da sensação de isolamento, da solidão e acima de tudo potencializando a manutenção do domínio cognitivo, físico e sensorial".

A reabertura dos Centros Comunitários está a ser preparada, para os espaços serem aconchegantes, alegres e acima de tudo transmitam uma energia positiva aos utentes no seu regresso. De referir que, os projetos dinamizados nos Centros Comunitários Municipais abrangem cerca de uma centena de utentes.

Ao longo do período de encerramento, além do trabalho de proximidade, as equipas dos espaços estiveram e continuam a desenvolver o projecto de Decorações de Ruas – São Pedro 2021, subordinado ao tema 'Alforrecas da Madeira', podendo após a reabertura, contar com a colaboração dos utentes na execução prática do projecto.