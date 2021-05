Bispo do Funchal nomeia novo secretariado social e anuncia capelão para o Terreiro da Luta

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, nomeou um novo Secretariado Diocesano da Pastoral Social, que passará a ter a seguinte constituição: João José Correia, Director; Óscar Heliodoro Xavier de Andrade; Duarte de Jesus Pacheco e Maria Cecília Pereira Gouveia Cachucho.

"A acção social tem sido, desde há muito tempo, uma das realidades em que os cristãos madeirenses sempre se empenharam, também de um modo organizado, desde sempre, como o prova a existência das Santas Casas da Misericórdia", pode ler-se no comunicado da Diocese do Funchal.

Neste ano em que celebramos os 500 anos da escolha de S. Tiago Menor como nosso padroeiro diocesano, e como os presentes tempos de pandemia vieram agravar e dar origem a muitas situações de carência e mesmo de pobreza, mostra-se urgente reorganizar a coordenação da acção sócio-caritativa diocesana, de modo a poder incentivar e potenciar a acção social organizada da Igreja nas várias comunidades e no todo da diocese. Diocese do Funchal

Também no mesmo dia, o Bispo do Funchal nomeou um novo capelão para o Santuário de Nossa Senhora da Paz no Terreiro da Luta, o padre Vítor Manuel Baeta de Sousa, pároco do Monte.