Calheta com quatro praias ‘Qualidade de Ouro' em 2021

A associação ambientalista Quercus distinguiu quatro praias da Calheta com 'Qualidade de Ouro' em 2021.

Num comunicado enviado à comunicação social, a Câmara Municipal da Calheta, considera que esta distinção vem reafirmar a Calheta como um concelho "com um clima ímpar, levadas e paisagens deslumbrantes, boa gastronomia e gente simpática".

A autarquia reforça que o município possui águas balneares com qualidade, conforme atesta a Bandeira Azul conquistada também este ano.

As quatro praias do concelho a serem contempladas com ‘Qualidade de Ouro’ foram:

A Praia do Portinho, na freguesia do Jardim do Mar;

As Praias da Ribeira das Galinhas e do Porto, na freguesia do Paul do Mar;

A Praia da Serra de Água.

A Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza, analisou durante cinco anos consecutivos a qualidade das águas balneares, tendo qualificado como 'excelente'.

A autarquia salienta que para o processo de classificação, as praias em causa tiveram de respeitar alguns parâmetros, como ter um histórico de análises às águas 'excelente', cumprir com os valores definidos na Directiva imposta pela União Europeia e não ter registado no ano transacto qualquer aviso de desaconselhamento da prática balnear, proibição ou interdição temporária da praia.

O município garante que "está a trabalhar para garantir todo o conforto e segurança nas suas praias" para a época balnear que se avizinha.