PTP critica falta de apoios do Governo Regional para os viticultores madeirenses

O Partido Trabalhista Português (PTP) acusou o Governo Regional de promover o Vinho Madeira nos Estados Unidos enquanto, simultaneamente, deixa a produção regional "definhar" por falta de apoios e de estratégia para o sector.

Em comunicado, o partido critica os gastos associados ao evento 'Toast to America', em Washington, alegando que o investimento público poderá ultrapassar os 800 mil euros entre custos de organização e consultoria de relações públicas.

Para o PTP, trata-se de um "contrassenso vergonhoso" investir verbas avultadas em acções promocionais no estrangeiro enquanto os produtores enfrentam dificuldades crescentes na Região.

O partido alerta para aquilo que considera ser uma crise estrutural na produção de Vinho Madeira, marcada pela falta de renovação geracional, pela baixa rentabilidade da actividade agrícola e pela pressão urbanística sobre os terrenos de cultivo.

Segundo o comunicado, especialistas do sector têm vindo a alertar para o risco de desaparecimento gradual do vinho tal como é actualmente conhecido, caso não sejam implementadas medidas de apoio à produção local e à valorização dos viticultores madeirenses.