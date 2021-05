São esperado períodos de céu muito nublado, esta quinta-feira, na Madeira. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o vento irá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de norte/nordeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sueste inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 20/21ºC.