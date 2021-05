Obras no terreno “são uma derrota para aqueles que pensavam que poderiam parar o Funchal”

Acompanhado do presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, que é também (re)candidato pela Coligação Confiança nas próximas eleições Autárquicas, subiu esta tarde às zonas altas de Santo António, onde visitou as obras em curso na nova acessibilidade à Entrada 84 do Caminho do Curral Velho.

Oportunidade não só para contactar moradores e enaltecer o “envolvimento e participação” destes “na cedência de terrenos”, mas sobretudo criticar os partidos que tentaram boicotar os investimentos no concelho.

A obra lançada o ano passado e prevista estar concluída em Agosto representa uma “conquista a todos os níveis para os funchalenses, que apesar de todos os boicotes, apesar de dois orçamentos chumbados, a obra está no terreno”, destacou.

Lembrou que o investimento de 213 mil euros vem “colmatar as necessidades de acessibilidades” sendo esta “uma de quatro [obras]” lançadas pelo Município nas zonas altas.

Além de servir cerca de 20 proprietários, Miguel Gouveia espera que o novo acesso também contribua para “resolver o problema crónico do estacionamento” na zona.

Tudo razões para reafirmar que esta “é uma conquista para todos os funchalenses e é uma derrota para aqueles que pensavam que poderiam parar o Funchal”.

Realizada no âmbito do roteiro de proximidade ‘Fazer Diferente’, esta visita do PS/M procura realçar “aquilo que é a marca do Partido Socialista no Poder Local”, vincou Paulo Cafôfo. A coesão territorial e a igualdade é o tema desta semana, a primeira de 10 semanas onde os socialistas vão abordar, em toda a Região, 10 temas.

O objectivo destas acções, segundo o líder socialista madeirense, visa encontrar uma base para criar um programa “que seja uniforme e comum” e “preparar o Partido para as eleições Autárquicas”. Além das questões estratégicas, também importa mostrar às pessoas o que distingue os projectos autárquicos do PS, na certeza que “fazemos diferente e fazemos a diferença”, diz.

Cafôfo lembra que “a Câmara desde 2013 tem procurado reduzir as assimetrias territoriais, mas também o incremento da qualidade de vida das pessoas, o que reduz também as assimetrias sociais”. Mais ainda quando os investimentos são feitos “com bom planeamento”, na certeza que “um bom planeamento significa o melhor investimento”.

O ex-autarca sublinhou a importância dos investimentos nas acessibilidades nas zonas mais desfavorecidas da cidade “para que a cidade não tenha dois ritmos”. Investimentos que diz contribuir para “aproximar a qualidade de vida do centro da cidade às pessoas que vivem nas zonas altas”.