Intervenções na rede de abastecimento cortam água em São Martinho e na Sé

A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã vão decorrer intervenções na rede de distribuição de água, afectando o abastecimento em dois arruamentos das freguesias de São Martinho e da Sé.

Na freguesia de São Martinho a intervenção decorre na Rua Dr. Barreto, na freguesia de São Martinho, afectando o abastecimento neste arruamento, bem como no Caminho do Avista Navios, entre as 9 horas e as 14 horas.

Irá, igualmente, decorrer outra intervenção na rede de distribuição da Rua Ivens, na freguesia da Sé, afectando o abastecimento de água neste arruamento, entre as 9h30 e as 11 hora de amanhã.