Obras na Marina do Porto Santo em Junho

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visitou a Marina do Porto Santo, cujas obras deverão começar em Junho.

"Estamos a preparar e a rever uma série de projectos de melhoria daquelas infraestruturas, quer a parte molhada, quer a parte seca. Na parte molhada vai avançar, dentro de cerca de um mês, as obras para os novos 'fingers' e de atracação das embarcações de recreio e das embarcações passantes", disse.

Além disso, revelou que serão também realizadas intervenções nos balneários e duches da marina, com o intuito de "preparar as instalações para todas as pessoas que por ali passam", quer para trocarem de roupa, quer para tomarem banho".

"Os balnerários de homens vão ter cerca de cinco cabines de duche individuais e os balneários de senhora vão ter cerca de quatro", adiantou.

Será ainda criada uma zona para pessoas com mobilidade reduzida, assim como construído um balneário adaptado para essa camada da população

"Estamos a preparar a Marina em todas as suas vertentes para ter melhores condições para as pessoas que frequentem e visitam aquele espaço". Pedro Calado

A obra será exectuada no prazo de 45 dias, estando orçada num valor superior a 110 mil euros.

"É um bom investimento que se está a fazer na requalificação da Marina do Porto Santo", concluiu.