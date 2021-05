Buscas por homem desaparecido no mar estendem-se do Garajau até ao Pináculo

As buscas pelo homem desaparecido desde sábado, na zona do Pico da Atalaia, foram retomadas ao início desta manhã. As acções de hoje deverão decorrem entre o Garajau e o Pináculo, tanto por mar como por terra.

De acordo com o Comandante do Porto do Funchal, Guerreiro Cardoso, neste momento, há uma lancha do Instituto de Socorros a Náufragos a realizar buscas por mar. Em terra encontra-se a Polícia de Segurança Pública que recorre a um drone. A Polícia Marítima também está empenhada nas operações, por terra.

Durante a tarde, também uma equipa do SANAS deverá juntar-se às buscas, mobilizando um drone, aquando a maré começar a baixar.

O homem com cerca de 52 anos foi dado como desaparecido pela família na noite de sábado, depois de ter saído para apanhar lapas. O carro da vítima foi encontrado em São Pedro, Santa Cruz.

Os primeiros dias de buscas vieram a revelar-se infrutíferos, pese embora tenha existido o relato do avistamento de um presumível corpo, por parte de um praticante de paddle surf. No entanto, essa pista não se veio a confirmar.