Obras de manutenção dos complexos balneares do Funchal concluídas antes da abertura da época balnear

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, na companhia do Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Duarte Caldeira, visitou as obras de manutenção das praias tutelados pela Frente MarFunchal.

Nos últimos meses a autarquia do Funchal tem concretizado uma série de intervenções de beneficiação dos complexos balneares e praias do Município, nomeadamente o Complexo Balnear da Barreirinha, a Praia de São Tiago, o Complexo Balnear do Lido, o Complexo Balnear da Ponta Gorda, o Complexo Balnear da Poças do Gomes – Doca do Cavacas, e o Complexo Balnear da Praia Formosa, um investimento que ascende os 40 mil euros.

As obras de manutenção, que segundo Miguel Silva Gouveia, estarão prontas antes da abertura da época balnear, "pretendem assegurar todas as condições de conforto e segurança para que os funchalenses, os madeirenses, e os turistas que começam finalmente a chegar à Região e à nossa cidade, possam usufruir em pleno destes espaços e das suas férias, se for esse o caso.”

Na deslocação até a Praia Formosa e a Praia do Gorgulho – Gavinas, o edil funchalense destacou o esforço feito pela autarquia: “Estamos a trabalhar para que este Verão todos os complexos estejam ao serviço da população e a funcionar com normalidade, garantindo todas as condições de segurança, tanto ao nível das próprias infra-estruturas, como também em questões relacionadas com a contensão da pandemia".

Com o aumento das temperaturas e com a chegada do mês de Junho, queremos voltar a proporcionar a todos os residentes e a quem nos visita, experiências como só o Funchal sabe oferecer, e que passam, inevitavelmente, pelas nossas piscinas e pelo imenso mar azul da nossa costa marítima. Miguel Silva Gouveia, Presidente da Câmara Municipal do Funchal

As intervenções consistem em obras de manutenção e restauração de piscinas e solários, pintura dos espaços, regularização do calhau, recolocação do passadiço que liga o túnel da Doca do Cavacas à Praia Formosa, colocação de prumos para reforçar a segurança em zonas de circulação, entre outras.