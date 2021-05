CDU acusa Câmara do Funchal de abandonar as populações

A CDU desenvolveu esta quarta-feira uma iniciativa política na zona do Papagaio Verde, na Freguesia de São Martinho, onde foram denunciadas as dificuldades vividas pelos moradores desta localidade.

Nesta iniciativa, a deputada municipal do partido, Herlanda Amado, denunciou que “no Concelho do Funchal crescem os exemplos de várias localidades confrontadas com as falsas promessas do PSD e do PS".

Multiplicam-se as promessas de as populações verem reconhecidos o direito ao desenvolvimento humano e social, mas infelizmente continuam esquecidos. Na zona do Papagaio Verde, freguesia de São Martinho, os moradores sentem-se excluídos do desenvolvimento propagandeado pela Câmara Municipal do Funchal, mas que em nada correspondente à realidade vivida por milhares de Funchalenses, e este é um exemplo flagrante das desigualdades sociais e territoriais com que as populações se confrontam. Herlanda Amado

Segundo a comunista, os moradores desta localidade "mobilizaram-se nos últimos anos e entregaram um abaixo-assinado com centenas de assinaturas na Câmara - para além das participações nas sessões públicas da autarquia - a fim de reivindicar a construção do acesso rodoviário de ligação do Papagaio Verde até aos últimos casais das Escadinhas do Padre Caldeira".

Os residentes não obtiveram "qualquer resposta por parte da Câmara a esta justa reivindicação", mas Herlanda vinca que estas pessoas "não podem deixar de lutar pelos seus direitos".

Face a esta situação, a CDU acusa a actual vereação de abandono das populações mais desfavorecidas e que estão nas margens da cidade, apontando a multiplicação de falsas promessas como "a nódoa mais negativa desta vereação, que fez da propaganda o seu modo de vida".