RIR acusa CMF de prometer obras em bairros sociais e não as realizar

O Partido RIR e o deputado Independente Roberto Vieira, vão visitar, ao longo desta semana, alguns bairros camarários, sobretudo os que dizem que "a Câmara Municipal do Funchal prometeu obras e que em oito anos nada fez".

A visita tem início nos bairros Quinta das Freiras, Quinta Falcão e Ribeira Grande (Apartamentos Vermelhos), todos em Santo António.

"Esta iniciativa será para pedir aos ali residentes, que não voltem a confiar nos socialistas que governam a Câmara do Funchal e que nada fizeram pelas pessoas dos bairros, pelo contrário, deixaram-nas totalmente à margem, lembrando-se delas só na altura de eleições. Na Quinta das Freiras, o projecto amianto zero, passou ao lado do bairro, estando todas as habitações, ainda com cobertura de amianto, as habitações precisam de obras urgentes e a Câmara não vê, na Quinta Falcão, as obras prometidas nunca começaram, padecendo das mesmas enfermidades do bairro vizinho, na Ribeira Grande, os apartamentos estão muito degradados, as paredes exteriores já não veem tinta à décadas e o interior de alguns blocos, estão visivelmente a precisar de obras urgentes", escreve o RIR em comunicado.

O partido acusa a CMF de apenas ter aumentado o valor das rendas nestes bairros e de mandar "retirar os vasos de flores do interior dos mesmos e deixar as famílias à sua sorte, bem como entregaram apartamentos novos T2, a pessoas que vivem sós, deixando famílias com filhos, nas listas de espera".

"O RIR e o Deputado Roberto Vieira, tudo farão para que nas próximas eleições, esta gente que tomou a Câmara Municipal do Funchal de assalto, através de um golpe palaciano, que levou um grupo de indivíduos ao poder, dentro do Partido Socialista e que por sua vez, chegaram a diversas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, sejam afastados para bem das pessoas e da democracia", lê-se ainda.