Festival Regional de Dança Escolar arranca amanhã

Cerca de 270 alunos, de 15 escolas da Região, vão participar, a partir de amanhã, o VI Festival Regional de Dança Escolar, iniciativa integrada no programa da Festa da Flor.

A iniciativa tem chancela da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e da Direcção Regional de Educação prolonga-se até quinta-feira no palco da Avenida Arriaga, no Funchal.

Ao longo dos dois dias, refere a Secretaria em comunicado, estão previstas duas sessões diárias, às 11 e às 15 horas, com actuações de dança protagonizadas por estudantes do ensino básico e secundário.

Promovido pela Direcção de Serviços de Educação Artística, o festival pretende divulgar o trabalho desenvolvido nas escolas na área da dança educativa, incentivando a participação dos alunos em iniciativas culturais e promovendo a dança como forma de expressão artística e desenvolvimento pessoal.

O programa inclui estilos variados, do tradicional ao contemporâneo, passando pelo pop rock e hip-hop. O momento de encerramento está marcado para o dia 14 de Maio, às 15 horas, com a cerimónia de entrega dos certificados de participação.

A organização destaca, ainda, o contributo da dança para o desenvolvimento integral dos alunos, promovendo competências motoras, criativas, sociais e emocionais, numa abordagem inspirada na visão do pedagogo Rudolf Laban sobre a dança enquanto linguagem universal de expressão e movimento.