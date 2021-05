Alunos da Bartolomeu recolheram lixo na praia do Gorgulho

Vários alunos da Escola Bartolomeu Perestrelo foram limpar a praia do Gorgulho numa iniciativa que surgiu no âmbito do Dia Europeu do Mar e Dia Mundial dos Oceanos, permitindo alertar os mais jovens para os problemas actuais relacionados com as fontes de poluição terrestre que afectam directa e indirectamente os nossos oceanos.

Sensibilizar e consciencializar os alunos para as consequências da poluição marinha na biodiversidade dos ecosistemas costeiros e oceânicos, ou contribuir para a adoção de comportamentos ambientalmente responsáveis e sustentáveis para o equilíbrio dos habitats foram outros dos propósitos.

Esta actividade resultou da estreita colaboração de vários projectos da escola (Eco-Náutica, Escola-Azul, Eco-Escolas, Erasmus+), de várias entidades exteriores que permitiram a prossecução da mesma (Câmara Municipal do Funchal e Frente Mar Funchal) e de vários professores que acompanharam os alunos na actividade (Álvaro Palricas, César Gonçalves, Higino Rodrigues, Vanda Camacho, Teresa Quintal, Paula Fagundes e Catarina Alves).

Para finalizar, todos os alunos cantaram o hino do Eco-Escolas e, ainda, as alunas da ginástica massiva/dança dançaram.