Buscas para encontrar cidadão de 54 anos sem resultados

As buscas para encontrar o homem de 54 anos que está desaparecido desde sábado no mar na zona de Santa Cruz, na Madeira, foram infrutíferas, estão suspensas e serão retomadas amanhã, com base em patrulhas de rotina por mar e por terra, disse hoje fonte da autoridade marítima regional.

Nas buscas, por mar e terra, tem estado envolvidos meios técnicos e humanos da Polícia Marítima, Socorro a Náufragos (Sanas) e Polícia de Segurança Pública, bem como drones do Comando Operacional da Madeira.

De acordo com o comunicado divulgado no domingo pela capitania do Porto do Funchal, o desaparecido é um madeirense com 54 anos, que "tinha saído de casa durante o dia 22 de maio [sábado] para a apanha da lapa, não tendo regressado até ao fim do dia".