Madeirenses dirigem meia-final da Liga Europa em andebol

A dupla de árbitros internacionais madeirenses Duarte Santos e Ricardo Fonseca, estão nomeados para dirigirem uma das meias-finais da Liga Europa de andebol em seniores masculinos, anunciou esta manhã a Federação Europeia de Andebol.

Duarte Santos e Ricardo Fonseca vão arbitrar o encontro entre o SC Magdeburg (Alemanha) e os polacos do Orlen Wisla. As meias finais, bem como a final realizam-se nos dias 22 e 23 de Maio, na Cidade de Mannhein na Alemanha. A outra meia-final será disputada entre os alemães do Rhein Lowen e o Fuchse de Berlin.