Campeonato Europeu de Clubes em Badminton está cancelado

Já não será este ano e em Junho que o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres (CDRP) vai disputar a Liga dos Campeões Europeus de Clubes em Badminton. A organização do Campeonato Europeu de Clubes de 2021 acaba de divulgar um comunicado a dar conta que devido à situação da pandemia, os clubes terão que esperar mais um ano.

Lê- se que “o Conselho de Directores do Badminton Europe decidiu cancelar o Campeonato Europeu de Clubes de 2021", havendo no entanto uma uma janela de oportunidade em 2022, todavia as datas ainda não foram confirmadas, mas o país “continua disponível para receber as melhores equipas da Europa”, acrescenta no mesmo comunicado.



O clube calhetense liderado por Duarte Anjo, com 33 anos de história, sagrou-se a 2 de Maio vice-campeão nacional de badminton em equipas mistas. O CDR Prazeres apresentou-se com uma equipa de 8 atletas, dos quais 6 são madeirenses e 4 deles naturais da Calheta, formados desde sempre nas escolas da agremiação.