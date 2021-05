Três mortos e mais 375 casos de infecção nas últimas 24 horas

Portugal registou hoje três mortes atribuídas à covid-19 e 375 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, o número de doentes internados em enfermaria inverteu a tendência e desceu hoje para 237, menos dois do que na segunda-feira.

Quanto aos internamentos em unidades de cuidados intensivos, também diminuíram e hoje estão internados 52 doentes, menos cinco do que na véspera.

Os óbitos ocorreram na região Norte, na região Centro e nos Açores.

Quanto aos novos casos, dos 375 registados hoje pela DGS, a região de Lisboa e Vale do Tejo representa quase metade do total, com 175.

Os dados revelam ainda que continua a verificar-se uma diminuição dos casos ativos de infeção, totalizando agora 22.171, menos 297 do que na segunda-feira.

Nas últimas 24 horas foram igualmente dadas como recuperadas mais 669 pessoas, totalizando 806.648 desde o início da pandemia.

As autoridades de saúde mantêm em vigilância 19.851 contactos, mais 263 do que na segunda-feira.

Segundo os últimos dados da DGS, Portugal tem mais de cinco milhões de pessoas vacinadas (5.009.910) contra a covid-19, das quais 1.552.920 já estão imunizadas com as duas doses.

A região Norte tem hoje 103 novas infeções por SARS-CoV-2 e uma morte com covid-19, totalizando 339.459 casos de infeção e 5.354 mortes, desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 175 casos, contabilizando-se até agora 319.621 e 7.211 mortos atribuídos à covid-19.

Na região Centro, além de uma morte, registaram-se mais 19 casos, acumulando-se 119.572 infeções e 3.021 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 20 casos, totalizando 30.103 infeções e 971 mortos.

Na região do Algarve, o boletim revela que foram registadas mais 11 infeções, acumulando-se 22.172 casos e 363 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 21 novas infeções, contabilizando 9.652 casos e 68 mortes devido à covid-19.

Os Açores registam hoje um morto e 26 novos casos, contabilizando 5.261 casos e 33 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 461.242 mulheres e 384.239 homens, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 359 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.940 eram homens e 8.081 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Quanto ao índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 continua a subir, situando-se na segunda-feira no 1,06, enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias aumentou para 55,6.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.475.079 mortos no mundo, resultantes de mais de 167,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.