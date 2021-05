Prédio para ser unidade de Alzheimer foi alvo de tentativa de “usurpação”

Embora não dizendo quem foi, Bernardino Trindade, pároco da Ribeira e responsável pelo Centro Paroquial São Bento, denunciou que existiu uma “tentativa de usurpação” do prédio adquirido em 2014 por 250 mil euros que será a partir de Junho o Centro de Alzheimer da Região.

As palavras do sacerdote foram ouvidas pelo presidente do Governo Regional que visitou as instalações em fase de acabamento e ficaram registadas depois de relatar os avanços e recuos que tem tido, nomeadamente um “terremoto” e uma “pandemia” que obrigaram a um atraso da empreitada.

À parte destes episódios deixou claro que pretende consolidar a “marca São Bento” [uma IPSS] que emprega 220 funcionários pela “positividade” pela “diferença” e pelo “serviço as famílias” referindo que a resposta social não deve ser dada apenas das 9 às 17 horas daí o crescimento da instituição.

A primeira unidade de Alzheimer da Madeira - terceira do país - será finalmente inaugurada até final de Junho e assegurará o internamento definitivo e temporário para 18 utentes e 45 utentes, respectivamente, assim como um conjunto de serviços especializados onde se inclui um Centro de Dia está orçada em mais de 1,1 milhões de euros ao abrigo de um contrato programa contou com uma comparticipação financeira da União Europeia de 800 mil euros.