João Paulo Luís assumiu que pretende garantir novo rumo para Santana

À margem da reunião de militantes do PSD-M, que aconteceu ontem, em Santana, o candidato do PSD/M à Presidência da Câmara Municipal de Santana, João Paulo Luís, assumiu que a sua candidatura pretende garantir um novo rumo para o Município, com estratégias claras que pensam no futuro das novas gerações e, não, apenas na gestão corrente e nas políticas avulsas, limitadas ao imediato, que caracterizam o actual Executivo.

Não, não é isso que pretendemos. Estamos juntos e disponíveis para preparar este concelho e para fazer com que ele seja a escolha das próximas gerações, sabendo, ao mesmo tempo, encontrar as melhores respostas no presente João Paulo Luís, candidato à Presidência da Câmara Municipal de Santana

O candidato, aproveitou o momento para reconhecer que o concelho precisa de mais desenvolvimento, mais emprego, mais justiça social e mais oportunidades para os mais jovens.

Metas que: “Precisam de ser alcançadas através de um Executivo que seja capaz, competente, ágil nas suas respostas, próximo dos cidadãos, promotor de pontes de entendimento institucional e, acima de tudo, empenhado e interessado no bem-estar e na qualidade de vida da sua população”, assume o candidato, que se compromete a colocar Santana em primeiro lugar.