Buscas por mar e terra para encontrar homem desaparecido na Atalaia

Estão a decorrer, na manhã deste domingo, buscas por um homem de 52 anos, dado como desaparecido na noite de ontem, na zona da Atalaia, Caniço. As acções decorrem tanto por mar como por terra e empenham vários meios.

De acordo com a Capitania do Porto do Funchal, estão empenhados meios marítimos da Polícia Marítima e do Instituto de Socorros a Náufragos. Já em terra, está também a Polícia de Segurança Pública, que percorre a zona costeira da Atalaia.

Um praticante de paddle surf deu o alerta para as autoridades para o possível avistamento de um corpo no mar, pelo que os trabalhos de buscas estão a ter maior ênfase nessa zona.