Sporting do Porto Santo ganha novo espaço de lazer e de desporto

O Sporting Clube do Porto Santo conta a partir de hoje com um novo espaço de laser, desporto e confraternização, uma obra inserida no Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira (OPRAM) e que está agora ao dispor dos jovens e não só, quer da colectividade como também da população do Porto Santo.

Esta conclusão das obras mereceu, por parte do Governo Regional, a presença do vice-presidente Pedro Calado, durante a tarde de hoje.

"Ficamos muito satisfeitos por mais uma obra concluída e que estava inserida no Orçamento Participativo, nomeadamente no Sporting Clube do Porto Santo, um clube que conta com cerca de 160 jovens, desde os 4 a 5 anos até aos 17, 18 anos", começou por adiantar ao DIÁRIO o vice-presidente do Governo.

"Aproveitamos aqui um espaço que estava devoluto num das partes exteriores do Pavilhão, na sua parte de trás, para criar uma área de lazer, de prática de desporto e actividade física ao ar livre para que estas crianças possam confraternizar com os seus familiares, bem como foi construído também uma zona onde podem fazer alguns convívios sociais. Está uma zona muito bem apetrechada, o que nos deixa muito orgulhosos pelo trabalho efectuado".

Pedro Calado fez questão ainda de realçar que este "foi um dos projectos mais votados aqui no Porto santo, que envolveu, desde os votos das crianças até aos votos dos próprios pais, para assim ser criada uma área que possa cativar ainda mais jovens, bem como dar uma nova vida ao clube e à própria ilha".