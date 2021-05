Campeonato europeu “representa início do ciclo da retoma económica” na Madeira

A organização do Campeonato da Europa de Natação Adaptada “representa o fim da pandemia e o início do ciclo da retoma económica” na Madeira. Quem o afirmou foi o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, na jornada inaugural do evento desportivo que decorre até dia 22 (sábado) no complexo de piscinas da Penteada.

“Em termos económicos é extremamente importante termos mais de 1.100 pessoas na Região, que acompanham quase 700 atletas. Em termos económicos temos unidades hoteleiras praticamente destacadas para este evento. Estamos muito felizes. Que possamos contribuir para espalhar o nome da Madeira como uma região de turismo de qualidade e segura em termos pandémicos”, declarou o ‘número dois’ do executivo regional, que se confessou “muito feliz” pela realização de um campeonato que marca o fim de “um ano extremamente complicado” devido à pandemia.

O vice-presidente deu as boas-vindas aos participantes e desejou que este seja um grande evento regional, nacional e internacional e que possa levar o nome da Madeira além-fronteiras. Pediu aos atletas e comitivas presentes que fossem os embaixadores da Região. Calado destacou a qualidade das infraestruturas desportivas da Região e disse esperar que este seja o primeiro de mais eventos de grande projecção. Por outro lado, agradeceu o apoio da secretária de Estado da Inclusão para a realização deste Campeonato da Europa de Natação Adaptada.

A Federação de Natação entregou um troféu de reconhecimento ao Governo Regional pelo apoio prestado à natação e à organização deste campeonato europeu.