Gasolineira BP no Porto Santo vai empregar cinco pessoas

Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, destaca a importância da nova gasolineira BP no Porto Santo para a criação de postos de emprego e dinamização na economia local.

À margem da visita da obra do novo empreendimento, Pedro Calado, demonstrou a satisfação do Governo Regional para com a construção da segunda estação de combustíveis na ilha dourada.

Um movimento muito positivo, que vem dinamizar toda esta zona do parque empresarial do Porto Santo, (...) temos aqui uma empresa de construção civil aqui do Porto Santo, com trabalhadores da construção civil do Porto Santo e que vem criar dar postos de trabalho também para pessoas do Porto Santo, vem, naturalmente, dar maior qualidade de vida à população, quer residente, quer aquela que se desloca para férias. Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional.

O projecto que integra ainda um posto de lavagens de automóveis e de pequenas embarcações, vem criar cinco postos de emprego. Segundo Pedro Calado, a BP, como uma grande superfície, vem proporcionar aos lojistas e consumidores descontos únicos, o que representa um duplo beneficio da população.