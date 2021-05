É já no próximo fim-de-semana, 22 e 23 de Maio, que tem lugar, na Calheta, uma competição de Aquatlo. No Sábado, o evento é para jovens e adultos dos escalões de pré-benjamins a veteranos. e no Domingo reserva-se apenas para escalões adultos, juvenis e superiores, competindo em equipas de estafetas, constituídas por três elementos, onde cada um completa um percurso de Aquatlo Super-Sprint.



A Associação Regional de Triatlo da Madeira informa que as inswcrições terminam hoje, 17 de Maio. Para sábado, os clubes e atletas interessados devem aceder ao link de inscrições https://forms.gle/SZDtcnW1bB8dwuWm9 , para a prova de estafetas os clubes deverão preencher o ficheiro excel no site da ARTM.

A Associação Regional de Triatlo da Madeira já conta com vários os atletas inscritos.

Toda a documentação indispensável às competições estão no nosso site www.triatlomadeira.com