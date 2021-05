29 vagas disponíveis nos Programas de Formação em Contexto de Trabalho da CMF

A Câmara Municipal do Funchal tem 29 novas vagas disponíveis para o Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho (PMFOCT). Os programas abrangem áreas desde Águas do Funchal, Ambiente, Fiscalização, Juventude e Mercados Municipais. Podem ser consultados através do endereço https://bit.ly/3oO9IX9.

A Autarquia do Funchal alerta que os critérios de admissão a estes programas foram alterados recentemente, o que permite que antigos participantes possam voltar a inscrever-se, desde que o projecto escolhido seja para uma área de actividade diferente da primeira participação.

A formação de base exigida para concorrer aos programas varia desde a escolaridade obrigatória até às licenciaturas.

O programa destina-se a desempregados residentes no concelho do Funchal, aos quais será atribuída uma bolsa mensal no valor de 438,81€ (valor de referência do IAS – Indexante dos Apoios Sociais). No final do programa, que terá a duração máxima de 18 meses, os participantes terão ainda direito a um prémio financeiro de incentivo e integração.

As inscrições são efectuadas na Loja do Munícipe do Funchal, através da entrega de um formulário preenchido onde conste o projecto do seu interesse e cópia dos documentos requeridos no Regulamento do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho.

Programas de Formação em Contexto de Trabalho com candidaturas abertas :

Projecto 285 – Viveiro de Lojas: Atendimento e Gestão do Espaço;

Projecto 286 – Balcão do Investidor: Assessoria técnica e formação;

Projecto 288 – Mais e Melhor fiscalização;

Projecto 289 – Mais e melhor saneamento Básico;

Projecto 290 – Mais e melhor distribuição de água;

Projecto 291 – Plano Municipal de Juventude;

Projecto 292 – Todos contra o mosquito;

Projecto 293 - Monitorizar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue e sensibilizar para o seu combate;

Projecto 294 – Limpeza Urbana da cidade do Funchal;

Projecto 295 – Compostagem comunitária no Concelho do Funchal;

Projecto 296 – Acompanhamento do projecto de instalação de fibra óptica;

Projecto 297 – CMFONLINE – Reforço do Atendimento não presencial;

Projecto 298 – Aplicação e-commerce para o comércio local;