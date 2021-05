Homem desapareceu na Atalaia quando estava a apanhar lapas

O homem de 52 anos, dado como desaparecido na zona da Atalaia, no Caniço, tinha saído de casa ontem para apanhar lapas e não regressou. A falta de comunicação levou a família a lançar o alerta para o seu desaparecimento por volta das 22h30 de sábado.

A Polícia de Segurança Pública recebeu o alerta que levou ao accionamento de meios do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal "que, em colaboração com a PSP, iniciaram buscas pelo homem, mas sem sucesso, tendo as mesmas sido interrompidas durante a madrugada".

Num comunicado, a Autoridade Marítima refere que as buscas foram retomadas esta manhã, mas ainda não há resultados. Tal como o DIÁRIO já havia avançado, no Pico da Atalaia estão elementos da PSP, da Polícia Marítima e do Instituto de Socorros a Náufragos. As buscas continuam quer por mar, quer por terra.