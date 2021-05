Itália vence o Festival Eurovisão da Canção

A Itália venceu o Festival Eurovisão da Canção 2021, que este ano decorreu nos Países Baixos. Reconhecidos como uma das grandes favoritas à vitória, os italianos Måneskin, com o tema 'Zitti E Buoni', conquistaram 524 pontos e arrecadaram aquele que é o 3.º troféu conquistado nesta competição pelo país transalpino.

Portugal, com o tema 'Love Is On My Side', dos The Black Mamba, fica em 12.º lugar (153 pontos) pela quarta vez na história deste certame. Se tivermos em consideração apenas a votação do júri dos 39 países que votaram na Eurovisão, Portugal ficaria em 7.º lugar, mas os votos do público ficaram aquém das expectativas da banda portuguesa - a primeira a cantar neste festival em inglês - tendo recebido 27 pontos.

De destacar ainda o facto da madeirense Elisa Silva, vencedora do Festival da Canção em 2020, ter sido a escolhida para anunciar a votação do júri português.

Feitas as contas, Portugal recebeu votos dos seguintes países: Polónia (8 pontos), Malta (7 pontos), Estónia (5 pontos), Azerbaijão (2 pontos), Espanha (5 pontos), Áustria (7 pontos), Reino Unido (7 pontos), Itália (6 pontos), Moldávia (2 pontos), Sérvia (5 pontos), Bulgária (6 pontos), Chipre (1 ponto), Bélgica (1 ponto), Ucrânia (2 pontos), Islândia (10 pontos), Roménia (10 pontos), Croácia (1 ponto), República Checa (12 pontos), Geogia (8 pontos), Lituânia (6 pontos), França (8 pontos) e Suíça (7 pontos).