9 novos casos de Covid-19 na Madeira

Há nove novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na Madeira. Trata-se de um caso importado da Região de Lisboa e Vale do Tejo e de oito casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos.

Com mais 21 casos recuperados a reportar, a Região passa a contabilizar 240 casos activos, dos quais 18 são casos importados e 222 são de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, a assinalar que seis pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (5 pessoas em Unidades Polivalentes e 1 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19) e 15 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Casos Activos Hospitalizados Óbitos 240 6 71

No total, há ainda 85 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM.

A semana começa com quatro novos casos de covid-19 nas escolas da Região A semana começa com quatro novos casos de covid-19 nas escolas da Madeira. Três alunos e um assistente operacional acusaram positivo para SARS-CoV-2.

Quanto à vigilância activa de contactos de casos positivos, 774 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo. Já no que respeita à vigilância de viajantes, 12.674 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação Madeira Safe.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira, há a reportar um total cumulativo de 201.213 colheitas para teste de PCR à Covid-19, realizadas até às 15h30 desta segunda-feira, sendo que até à data foram processadas 409.829 amostras no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM. No que diz respeito aos Testes Rápidos de Antígeno, foram realizados até a data, um total de 54.923 testes.

Testes PCR Testes Rápidos Total Testes 409.829 54.923 464.762

Madeira já gastou cerca de 20 milhões de euros em testes da covid-19 Até ao momento a Madeira já gastou próximo de 20 milhões de euros em testes de rastreio à covid-19. As contas são do secretário regional da Saúde e Protecção Civil.

Quatro concelhos com novos casos

Como referido no boletim epidemiológico da Direcção Regional de Saúde (DRS), oito dos nove novos casos de Covid-19 registado na Madeira são de transmissão local.

De acordo com o documento, as novas infecções foram detectadas nos concelhos do Funchal (4), Ribeira Brava (2), Santana (1) e Santa Cruz (1).