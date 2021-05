Campanha de vacinação contra a covid-19 interrompida na Madeira

A campanha de vacinação contra a covid-19 será hoje interrompida pelo facto de duas das cinco embalagens das vacinas da Pfizer, entregues na farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, apresentarem "sinais de humidade externa", revela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil em comunicado.

A Farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça comunicou de imediato com a Pfizer e recebeu indicações para não utilizar as vacinas.

De momento, refere o mesmo comunicado, a situação está a ser avaliada pelos técnicos da farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, em articulação com a equipa de qualidade global da Pfizer.

A decisão final ficará a cargo da Pfizer.

"As pessoas convocadas para a vacinação no dia de hoje serão reagendadas oportunamente", concluiu.