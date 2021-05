Outros cinco alunos da Madeira com covid-19

Há mais cinco alunos das escolas da Madeira infectados com SARS-CoV-2. A informação foi divulgada pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE).

Dois dos novos casos dizem respeito a alunos da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava. Consequência das infecções recentemente diagnosticadas, duas turmas (30 alunos) passam a ter aulas à distância.

Na Escola Secundária Francisco Franco, mais um aluno acusou positivo no teste da covid-19. A sua turma, com 2 elementos, passa, tal como as da Ribeira Brava, para aulas não presenciais, até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Outro estabelecimento que soma mais um novo caso nesta última semana é a Escola da APEL. O facto de um aluno ter testado positivo fez com que a sua turma, com 18 elementos, passe também às aulas à distância.

No que toca a casos positivos, há ainda a reportar um aluno infectado no Colégio de Santa Teresinha, o que leva uma turma de 26 alunos a passar ao regime não presencial.

A actualização desta terça-feira fica completa com os contactos com casos positivos fora do contexto escolar de três alunos da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva. Fruto destes contactos, três turmas, num total de 53 alunos, passam a ter aulas não presenciais até indicação em contrário das autoridades de saúde.