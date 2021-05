Dois detidos no Funchal por furto de carro e em edifício comercial

Dois homem de 38 e 40 anos foram detidos em flagrante delito, na madrugada do passado domingo, pelos crimes de furto de veículo e em edifício comercial.

De acordo com nota do Comando Regional da PSP, a detenção ocorreu na sequência da comunicação de furto feita pelo dono do veículo, que veio a identificar o carro a circular na via rápida.

Os agentes procederam às diligências necessárias e conseguiram deter os dois homens, que se preparavam para vender material furtado a um outro homem. Entre os objectos furtados estavam ferramentas mecânicas e eléctricas, aparelhos electrónicos, roupa e telas.

Pela suspeita da prática do crime de receptação, embora não em flagrante delito, foi também constituído arguido um cidadão do sexo masculino de 37 anos de idade.

Os dois homens detidos pelos furtos foram detidos e presentes ao Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, para primeiro interrogatório judicial, "tendo-lhes sido decretada a libertação sob a medida de coação de Termo de Identidade e Residência".

"O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para relembrar a importância de dar conhecimento imediato às autoridades policiais sempre que existe notícia de um crime, possibilitando assim o rápido desenvolvimento de diligências que conduzam ao sucesso das investigações, identificação dos seus autores e recuperação do produto furtado", termina o comunicado