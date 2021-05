Primeira unidade de Alzheimer da Madeira inaugurada em Junho

Depois de sete anos à espera, a primeira unidade de Alzheimer da Madeira - terceira do país - será finalmente inaugurada até final de Junho e assegurará o internamento definitivo e temporário para 18 utentes e 45 utentes, respectivamente, assim como um conjunto de serviços especializados onde se inclui um Centro de Dia.

Foi querendo ver com os próprios olhos que no final de uma visita às instalações o presidente do Governo Regional considerou que a valência, em fase de acabamento e orçada em mais de 1,1 milhões de euros, vem “colmatar uma lacuna” existente na Região sendo uma “resposta importante para os doentes mas também para as famílias” justamente por ser uma patologia que origina uma dependência, observou

Esta empreitada, executada pelo Centro Social e Paroquial de São Bento da Ribeira Brava, ao abrigo de um contrato programa celebrado com o Governo Regional e de fundos comunitários – FEDER – contou com uma comparticipação financeira da União Europeia de 800 mil euros.