Galeria Anjos Teixeira promove iniciativa com RIGO 23

A Galeria Anjos Teixeira promove, na quinta-feira, pelas 19 horas, uma iniciativa cultural, intitulada 'À Conversa com...'. Nesse dia, a conversa será com o artista plástico RIGO 23.

Em conversa aberta sobre percursos de vida, itinerários estéticos e correntes culturais, este encontro com RIGO 23 abre uma nova proposta de diálogo com criadores culturais que interagem com a cidade e com os cidadãos.

A iniciativa está integrada na exposição 'Miragem', que está patente naquele espaço.