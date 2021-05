EBS Gonçalves Zarco promove +SaúdeGZarco

No âmbito das actividades desenvolvidas pelo projeto +SaúdeGZarco, da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, os alunos do 9.º ano de escolaridade tiveram formação em Suporte Básico de Vida e Primeiros Socorros.

As sessões foram dinamizadas por formadores dos Bombeiros de Machico e Socorristas da Cruz Vermelha, nos dias 20 e 24 de Maio.

O Projecto +SAÚDEGZarco pretende contribuir para a promoção de estilos de vida saudáveis e a literacia em saúde da comunidade escolar. A iniciativa promove sessões educativas, conferências, palestras, rastreios, workshops, jogos, peddy papers, debates temáticos, exposições temáticas, entre outras actividades, que acontecem no interior e no exterior da instituição.

Segundo a organição do projecto as ações dinamizadas "visam a incrementação de modalidades de orientação em contexto individual e/ou de grupo, com promoção de conhecimento/informação junto da comunidade escolar, que fomentem práticas saudáveis e comportamentos assertivos ao nível da saúde, bem-estar e qualidade de vida".

As actividades dinamizadas incidem em diversas áreas e temas, como Alimentação saudável, Cuidados de higiene, Prática do exercício físico, Prevenção de doenças, Vacinação, Saúde mental escolar, Saúde e bem-estar e o uso das tecnologias, Sexualidade e afectos, Comportamentos aditivos e dependências, Suporte Básico de Vida e Primeiros Socorros e Datas comemorativas.