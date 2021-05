PSD enaltece obras do GR e critica gestão eleitoralista do CDS

Heliodoro Dória (PSD), deputado municipal, começou por lamentar a ausência do Governo Regional na sessão solene do Dia do Concelho de Santana, mas logo dirigiu a sua intervenção para fazer "balanço" ao mandato do CDS e constatar que "uma terra que só vive do passado ou à sombra do que já foi feito, não se perspectiva grande sucesso", concluiu.

Antes de criticar a inércia do actual executivo de Dinarte Fernandes e o oportunismo eleitoral de reservar as obras para ano de eleições, enalteceu o investimento do Governo Regional que "muito tem contribuído" com as obras já executadas e outras no terreno.

Com a convicção que "Santana merece mais", lamenta a estagnação da economia local, razão para defender "um novo rumo" para Santana.