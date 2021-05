Direcção Regional celebra Dia Europeu do Mar com iniciativa

Para assinalar o Dia Europeu do Mar, esta quinta-feira, a Direcção Regional do Mar organiza a actividade “Para preservar, da praia ao mar vamos limpar!”, a decorrer no Funchal, Santa Cruz e Ribeira Brava.

Na iniciativa, que une a Direção Regional do Mar ao Sanas Madeira, à Ardi/Mare Madeira e ao Clube Naval do Funchal, participarão quatro Escolas azuis (Escola Básica de 1º Ciclo e PE da Nazaré, Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, EB2/3 do Caniço e EB e Sec. Padre Manuel Álvares) e três centros de mergulho (Scorpio Madeira/CMF, Calheta Dive, Mero Diving).

O evento decorre na manhã de hoje e pretende sensibilizar os alunos destas escolas para a temática do lixo marinho, e a necessidade de proteger o nosso oceano. A actividade conta ainda com os técnicos da DRM, tanto na parte terrestre como na parte subaquática, para transmitirem conhecimentos e os projectos de investigação que desenvolve nesta área, como é o caso do Implamac.

Este projecto é cofinanciado a 85% pelo programa Europeu Interreg MAC 2014-2020 e visa criar um observatório que gere dados quantitativos e qualitativos sobre o impacto de micro-plásticos e diferentes poluentes nas praias dos arquipélagos das Canárias, Cabo Verde, Madeira e Açores. Será desenvolvido um programa de monitorização de micro-plásticos e diferentes poluentes nas areias e águas das praias dos quatro arquipélagos, o que mostrará o grau de contaminação existente e sua evolução. O projecto quer ainda contribuir para a melhoria do conhecimento do público em relação à contaminação por plásticos, incluindo a consciencialização da população.

A iniciativa “Para preservar, da praia ao mar vamos limpar!” decorre em simultâneo nos três concelhos, nomeadamente na:

- Praia Formosa/Quinta Calaça (CNF)Clube Naval do Funchal, contando com 20 alunos de 4.º ano da Escola Básica de 1.º Ciclo e PE da Nazaré, e com 10 alunos da Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva e com os mergulhadores do Centro de Mergulho Scorpio Madeira do CNF para a limpeza subaquática.

- Praia dos Reis Magos, contando com 11 alunos de 5.º ano da EB2/3 do Caniço e com os mergulhadores do Mero Diving Center e da equipa Arditi/MARE Madeira para a limpeza subaquática;

- Praia da Ribeira Brava, contando com 23 alunos de 7.º ano da EB e Sec. Padre Manuel Álvares e com os mergulhadores do Calheta Dive para a limpeza subaquática;