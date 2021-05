Conservatório promove ‘Ciclo de concertos na Sé’

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, inicia amanhã, pelas 12 horas, o ‘Ciclo de concertos na Sé’, uma iniciativa que surge após um desafio lançado pelo Cónego da Sé do Funchal.

A primeira sessão será um ‘Concerto de Órgão’, protagonizado por Paulo Silva e Diogo Silva. A entrada é gratuita, mas limitada às regras de funcionamento do local do evento.

O conceito deste ciclo remete para uma proposta de evento diferente e num horário pouco usual, pretendendo ser uma forma de dinamizar a cidade aos sábados, pelo meio-dia, altura em que a população encontra pouca oferta cultural.

Este foi o desafio lançado por Marcos Gonçalves, Cónego da Sé, e que o Conservatório irá promover até ao final de Junho.

Serão cinco os concertos a integrar este ciclo, sendo que um, o comemorativo dos 500 anos da escolha do padroeiro da diocese, terá dia e horário diferenciado dos restantes.

- 22 de Maio - 12 horas - Concerto de Órgão - direcção artística do professor Paulo Silva, com a participação do próprio e do aluno Diogo Silva (órgão da Sé);

- 5 de Junho - 12 horas - Ensemble Vocal Feminino Ninfas do Atlântico - direcção artística da professora Zélia Gomes, com acompanhamento ao piano pela professora Lénia Franco;

- 11 de Junho - 21 horas - Coro Juvenil e convidados - direcção artística da professora Zélia Gomes, com acompanhamento ao piano pela professora Lénia Franco;

- 19 de Junho - 12 horas - Consort Bisel - direcção artística da professora Sara Faria, com acompanhamento ao piano pela professora Lénia Franco;

- 26 de Junho - 12 horas - Estúdio de Música Antiga - direcção artística do professor Giancarlo Mongelli.

‘O Concerto de Órgão’ junta em actuação professor e aluno. Paulo Silva é docente de piano e de órgão no Conservatório, mantendo a par uma carreira de concertista. É o organista titular da Igreja do Colégio e já editou um CD com obras de órgão. O aluno Diogo Moreira da Silva trabalha desde a sua infância com ele, tendo começado por ser seu aluno de piano. Muito promissor, tem um notável talento e grande capacidade de trabalho.

Do programa que irão apresentar destaca-se:

- ‘Trois pièces’, uma pequena suite de três peças, em estilo minimalista, compostas pelo compositor francês contemporâneo Félix Moreau. São de simples execução, mas algo exigentes tecnicamente;

- o prelúdio de coral ‘Jesus meine Zuversicht’ – que significa ‘Jesus, minha confiança’ –, uma pequena pérola do exímio compositor J. S. Bach, de uma beleza ímpar. Representa a certeza da fé e da esperança no Jesus Salvador;

- o 'Andante in F', de Christian Hopner, uma peça do início do sec. XIX, em estilo romântico suave e harmonioso. Compositor algo desconhecido, mas que tem, no entanto, qualidade que merecia mais atenção;

- o ‘Prelúdio e Fuga em Sol Maior, BWV 541’, de J.S. Bach, uma das grandes obras da literatura organística, muito fresca, alegre, enérgica, viva. É propícia para celebrar esta Festa do Pentecostes com gáudio e júbilo.