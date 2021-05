Madeira abrandou vacinação contra a covid-19 na última semana

Na última semana, a Madeira abrandou a vacinação contra a covid-19. Entre os dias 17 e 23 de Maio foram administradas 9.936 doses da vacina, praticamente metade quando comparada com a semana anterior, em que foram vacinadas 18.031 pessoas.

Os dados revelados esta manhã pela Direcção Regional da Saúde no seu habitual balanço semanal da vacinação contra a covid-19 na Madeira vêm corroborar a notícia que o DIÁRIO traz na sua edição impressa, apontando que, há seis semanas que não havia tão poucas pessoas residentes na Madeira e no Porto Santo a iniciar o processo de imunização contra o vírus SARS-CoV-2. Leia mais sobre estas contas na edição desta terça-feira.

Até domingo a Madeira já havia administrado 132.162 doses da vacina, das quais 90.436 (+ 2.326 do que na semana anterior) correspondem à primeira dose e 41.726 (+ 7.610 do que na semana anterior) à segunda. Com base nestes números podemos aferir que 35,6% da população residente já fez a primeira dose da vacina contra a covid-19 e 16,4% já tem o processo de imunização completo.