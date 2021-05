Há 23 anos abriam-se as portas da Expo’98 em Lisboa

Foram dedicadas quatro páginas do DIÁRIO de 21 de Maio de 1998 à ‘Expo’, em que se abordavam temas como os “convidados de luxo” que iam marcar presença na inauguração, guias que ajudavam o visitante a navegar o labirinto de pavilhões que constituíam a Exposição Universal, com atenção às horas ‘de ponta’, os 5.280 espectáculos que esperavam para os 132 dias feira, bem como os custos necessários para uma visita ao evento, que rondavam meio ordenado mínimo por dia, para uma família de quatro pessoas, sem contar com as passagens aéreas.

Relativo ainda a este tema, era noticiado neste dia que havia sido ultrapassada a situação da RDP/M não poder realizar reportagem durante uma semana na Expo’98, que havia sido inviabilizada por “não ter cabimento orçamental”, segundo a administração da RDP à data. A normalidade era, assim, retomada à RDP/M, ficando sem efeito a demissão da chefe de redacção.

O DIÁRIO dava também destaque à “cortesia da TAP com limitações”, com a companhia aérea a explicar aos seus passageiros que a ‘Tarifa Expo’, de 21 mil e 900 escudos, estaria disponível apenas para os voos nocturnos.

Na política, a manchete do DIÁRIO ia para a recusa de Mata Torres pelo ‘Novo PS’. O líder do PS-Madeira à altura ficava assim de fora das ‘Conferências da Liberdade’, para as quais tinha manifestado interesse em ser um dos oradores. Os oradores escolhidos foram, então, Ricardo Vieira, Paulo Martins e Agostinho Soares.

Era dado destaque, ainda, à comunidade emigrante em Toronto, que ameaçava queixar-se ao Vaticano do Padre Alberto Cunha, e do facto deste não ser julgado em tribunal canónico. Em causa estava a ligação do ex-responsável pela Paróquia de Santa Cruz em diversos negócios, inclusive ao nível da construção.

No desporto, o DIÁRIO dava destaque à sétima taça conquistada pelo Real Madrid na Liga dos Campeões.

