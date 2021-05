Iniciativa Liberal Machico acusa PS de "passividade" em relação ao fecho do Balcão do Santander no Caniçal

A Iniciativa Liberal Machico veio hoje a público manifestar-se sobre a decisão de fecho do balcão do Santander no Caniçal, uma situação que tem gerado "polémica" e "revolta" por parte da população desta freguesia.

Em nota remetida hoje, dia 16 de Maio, à imprensa, Hugo Câmara acusa o executivo camarário socialista de "passividade" na "procura de soluções fora da sua zona de conforto".

"Face a este retrocesso gravíssimo para esta localidade, a única resposta até ao momento observada pelo executivo autárquico bem como pelo PS-Machico, foi colocar uma t-shirt e aparecer na comunicação social a demonstrar revolta em frente da dita instituição bancária", disse.

No seu entender, "um executivo autárquico competente e eficiente, ao saber que a única instituição bancária da freguesia iria fechar portas, deveria actuar rapidamente e abordar todos os parceiros bancários do concelho de Machico, de forma, a encontrar uma solução". Como, por exemplo, sugere a criação de um posto móvel em algum espaço público da tutela camarária.