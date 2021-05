Governo Regional promove utilização dos transportes públicos

O Governo Regional, através da Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres (DRETT), tem preparada uma campanha para promover a utilização dos transportes públicos na Madeira.

A apresentação da campanha terá lugar na próxima segunda-feira e vai contar com a presença de Rui Barreto, secretário regional da Economia, que tem a tutela dos transportes terrestres.

A campanha 'Já cá andamos há muito tempo…e vamos continuar a andar' surge no âmbito do Projecto ‘Civitas Destinations’, e será difundida através das redes sociais, imprensa escrita, televisão, mupis, postos de turismo e ecrãs a bordo das viaturas de transporte público.

Na nota enviada às redacções, a Secretaria da Economia aponta que, "num ano que se pretende marcado por uma 'revolução' no sector de transportes, a DRETT pretende continuar a apostar na confiança dos operadores e dos cidadãos, numa história que é conjunta e faz parte do nosso quotidiano".

"A campanha foi produzida pela empresa Manica – Soluções Digitais em parceria com a FEP Design (copy), ficando a produção vídeo a cargo de Nuno Rodrigues, a fotografia é de Ricardo Paulino e o design de José Miguel Araújo. Foram estas duas empresas locais que deram vida à campanha publicitária que pretende levar os madeirenses numa viagem ao passado dos transportes públicos, projetando-os para o futuro", refere a mesma nota.

O momento da apresentação da campanha será aproveitado para a entrega dos certificados de participação aos 88 motoristas que participaram na acção de formação E-Motorista, ministrada pelo Espaço Diálogo, durante o mês de Abril. Refira-se que a formação foi organizada pela Divisão de Mobilidade Terrestre da DRETT, igualmente no âmbito do Projecto ‘Civitas Destinations’.

Conheça aqui o programa da inicitiva:

15 horas – Ponto de Encontro – Rua Dom Carlos I (Almirante Reis), junto à estátua Maximiano de Sousa (Max);

15h15 – Saída no autocarro clássico em direcção à Avenida do Mar; Avenida Sá Carneiro, Rotunda Bernard Hanvey Foster; Praça do Mar; Praça do Povo.

15h30 – Praça do Povo - Encontro com Operadores, parceiros da campanha e figurantes;

15h35 – Intervenção Isabel Rodrigues (Directora Regional de Economia e Transportes Terrestres);

15h45 – Entrega dos certificados E-Motorista;

16 horas – Intervenção Rui Barreto (Secretário Regional da Economia);

16h15 - Apresentação do vídeo institucional no interior dos autocarros.