Santa Cruz está quase a atingir 100 contratos de apoio a pequenas cirurgias

A Câmara Municipal de Santa Cruz assinou, hoje, mais oito contratos para apoio à realização de pequenas cirurgias, num investimento total de 23 mil euros.

O vereador Jaime Silva destacou, na ocasião, o grande alcance social desta medida, pelo que embora não tendo a autarquia competência directa na área da saúde, entendeu que este apoio enquadrava-se na política social do município. Disse, ainda, que Santa Cruz está quase a atingir as 100 pessoas apoiadas com este programa e que só na área das cirurgias às cataratas já foram apoiadas 55 pessoas.

Este programa social tem na sua génese os crónicos problemas do Sistema Regional de Saúde, onde as listas de espera são uma das faces mais gravosas e com maiores consequências na vida das pessoas. Perante este problema, a Câmara de Santa Cruz lançou um programa de apoio à realização de pequenas cirurgias, nomeadamente em áreas como a Oftalmologia, Ortopedia, Otorrino, Urologia e outras áreas que possam vir a ser necessárias. O programa tem permitido direccionar alguns recursos financeiros para, de forma inovadora no quadro autárquico regional, dar uma resposta mais rápida e próxima aos problemas de saúde dos munícipes de Santa Cruz. O apoio é dado diretamente às famílias residentes no concelho.

O autarca Filipe Sousa aproveitou a oportunidade para voltar a dar conhecer o novo programa de apoio na área da saúde e que visa apoiar consultas médicas e realização de exames, também com o intuito de dar resposta às listas de espera, agravadas pela pandemia da covid-19. O autarca considerou inadmissível que, segundo as últimas notícias, 50% da população madeirense esteja em lista de espera nas mais diversas valências do Serviço Regional de Saúde.