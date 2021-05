Dezenas de buscas em operação contra tráfico de droga em Lisboa e Leiria

A PSP está hoje a desenvolver uma operação "de grande envergadura" no combate ao tráfico de droga, com dezenas de buscas e mandados de detenção em Oeiras, Amadora, Sintra e noutros dois concelhos do distrito de Leiria, foi anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informa que, através da Divisão Policial de Oeiras, está a levar a cabo "uma operação policial de grande envergadura", que envolve 38 buscas domiciliárias e o cumprimento de mandados de detenção.

O epicentro da operação, segundo a PSP, é no Alto da Loba, em Paço de Arcos, Oeiras.

A operação arrancou às 07:00, envolve diversas valências da PSP, nomeadamente da Unidade Especial de Polícia, da investigação criminal, do trânsito, das equipas de intervenção rápida, das equipas de prevenção e reação imediata e das esquadras territoriais da Divisão Policial de Oeiras.