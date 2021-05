Santa Cruz com risco muito elevado de incêndio

O concelho de Santa Cruz está hoje com risco muito elevado de incêndio devido às temperaturas elevadas que se fazem sentir na Região Autónoma da Madeira, nomeadamente na Costa Sul, o que já motivou um aviso amarelo por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Os concelhos de Machico e do Funchal apresentam também risco elevado, estando o resto da Região com risco moderado de incêndio.