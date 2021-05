Núcleo de Cirurgia Bariátrica realizou três cirurgias inovadoras dedicadas à técnica 'Mini Bypass Gástrico'

O Núcleo de Cirurgia Bariátrica do Serviço de Saúde da RAM realizou, no passado dia 20 de Maio, três cirurgias inovadoras dedicadas à técnica 'Mini Bypass Gástrico'.

As cirurgias contaram com a colaboração do médico do Serviço de Cirurgia do Hospital Curry Cabral, António Albuquerque – cirurgião experiente nesta técnica em Portugal, como convidado - e com toda a equipa de cirurgia metabólica e bariátrica do SESARAM.



Estas cirurgias foram integradas num dia dedicado à abordagem teórica - prática desta técnica.

O programa incluiu uma parte prática com três cirurgias ao vivo – transmitidas internamente - e uma parte teórica sobre o mini bypass da cirurgia revisional e os resultados do mini bypass gástrico a longo prazo.

Segundo o médico responsável pelo Núcleo de Cirurgia Bariátrica do SESARAM, António Quintal, o mini bypass gástrico é uma técnica que está comprovada por “diversos estudos ser acessível, reprodutiva e mais rápida de efectuar, comparativamente ao bypass gástrico em 'Y Roux' – ou bypass convencional”, com efeitos sobre as comorbilidades associadas à obesidade, produzindo uma perda ponderal eficaz e mantida ao longo do tempo e com morbilidade sobreponível ou inferior ao bypass convencional.

Com esta atividade foram adquiridas competências sobre esta técnica, para oferecermos aos utentes mais uma alternativa no tratamento cirúrgico da obesidade”. António Quintal

O SESARAM realiza três tipos de cirurgia bariátrica no tratamento da obesidade mórbida, o sleeve gastrectomy (redução gástrica), o bypass gástrico e o mini bypass gástrico. Os doentes com obesidade mórbida são acompanhados por uma equipa multidisciplinar que conta com os médicos António Quintal, Ricardo Viveiros e Miguel Reis, apoiados pela enfermeira Elisa Xavier, pela nutricionista Paula Bettencourt e pela psicóloga Joana Lopes.