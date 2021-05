Suspensas as buscas por homem desaparecido no mar em Santa Cruz

Estão suspensas as buscas para encontrar o homem de 52 anos, dado como desaparecido na zona da Atalaia, no Caniço, que tinha saído de casa no sábado para apanhar lapas e não regressou.

Sem qualquer sinal do corpo do homem, as buscas serão retomadas esta segunda-feira, nos primeiros alvores do dia, agora também com recurso a drones. O DIÁRIO sabe ainda que a viatura do desaparecido foi entretanto encontrada em São Pedro, no concelho de Santa Cruz.

Recorde-se que a falta de comunicação levou a família do homem a lançar o alerta para o seu desaparecimento por volta das 22h30 de sábado.

A Polícia de Segurança Pública accionou desde logo os meios do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal "que, em colaboração com a PSP, iniciaram buscas pelo homem, mas sem sucesso, tendo as mesmas sido interrompidas durante a madrugada". As buscas foram entretanto retomadas este domingo, mas sem resultados.

Segundo consta, um praticante de paddle surf deu alerta às autoridades para o possível avistamento de um corpo no mar na zona da Atalaia, pelo que as buscas tiveram maior ênfase nessa mesma zona, tanto no mar, como em terra.