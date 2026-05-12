Sabores da Madeira podem ser apreciados em Lisboa

Os sabores tradicionais da Madeira vão chegar ao centro de Lisboa no âmbito das comemorações dos 50 anos das autonomias das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. A iniciativa é promovida pela Junta de Freguesia de Avenidas Novas, que prepara dois festivais gastronómicos dedicados às tradições insulares.

Entre os destaques está o festival 'Ao Gosto da Madeira', que decorrerá entre 11 e 20 de Setembro próximos, no Jardim do Arco do Cego, permitindo aos visitantes provar produtos e iguarias típicas madeirenses sem sair da capital portuguesa. O evento pretende promover a cultura, as tradições e os sabores característicos do arquipélago junto do público lisboeta e dos turistas.

Antes disso, realiza-se o 'Festival dos Açores', marcado para os dias 22, 23 e 24 de Maio, durante o fim-de-semana de Pentecostes, numa celebração inspirada nas tradicionais festas do Espírito Santo açorianas. Ambos os eventos terão entrada livre.